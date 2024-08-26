Bakan Göktaş'tan Milli Sporcu Dikeç'e Destek

Bakan Göktaş'tan Milli Sporcuya Desteği

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, annesiyle fotoğraf paylaşımı yapan milli sporcu Yusuf Dikeç'e destek vererek kendi annesiyle olan bir fotoğrafını sosyal medya aracılığıyla paylaştı.

Paylaşımın Arkasındaki Anlam

Bakan Göktaş, Dikeç'in annesiyle paylaştığı fotoğrafa yönelik yapılan olumsuz yorumlar sonrası bir yanıt olarak, kendi annesi Güler Özdemir ile çekilen bir kareyi paylaştı. Göktaş, sosyal medya hesabında, "Annelerimiz, en kutsal hazinemiz. Bu hazinenin kıymetini bilen güzel evlatlar yetiştiren, eli öpülesi tüm annelere selam olsun..." şeklinde bir mesaj yayımladı.

Uluslararası Bir Destek

Bakan Göktaş ayrıca, Dikeç'in paylaşımında yer alan "en kıymetlim" ifadesini İngilizce olarak da vurgulayarak, destek vermenin sınır tanımadığını gösterdi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, annesiyle fotoğrafını paylaşan milli sporcu Yusuf Dikeç'e kendi annesiyle çektirdiği fotoğrafı paylaşarak destek oldu. Göktaş, milli sporcu Yusuf Dikeç'in annesiyle paylaştığı fotoğrafa yönelik yapılan aleyhte paylaşımların ardından sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.