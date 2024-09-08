Bakan Göktaş'tan Narin Güran'ın Ölümü Üzerine Açıklama

Bakan Göktaş'tan Önemli Açıklama

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, 8 yaşındaki Narin Güran'ın cansız bedeninin bulunmasına ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

Narin'in Cansız Bedeni Bulundu

Göktaş, sosyal medya platformunda yaptığı paylaşımda, "Diyarbakır Bağlar'da kaybolan evladımız Narin'in maalesef cansız bedenine ulaşıldı. Başımız sağ olsun. Narin yavrumuzun mekanı cennet olsun" şeklinde duygu dolu ifadeler kullandı.

Adaletin Yerini Bulması İçin Süreç Takip Edilecek

Bakan Göktaş, açıklamasında şu sözlere yer verdi: "Sorumluların en ağır cezayı alması için Bakanlık olarak sürecin bizzat takipçisi olacağız". Narin’in ölümünden sorumlu olanların adalet önünde hesap vermesi için gereken adımların atılacağına dair kararlılığını vurguladı.