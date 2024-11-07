DOLAR
34,24 -0,18%
EURO
37,08 -1,04%
ALTIN
2.971,24 -1,61%
BITCOIN
2.613.424,36 -0,06%

Bakan Göktaş'tan Organ Bağışı İçin Önemli Çağrı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, organ bağışının önemine vurgu yaptı ve vatandaşları bu konuda destek vermeye çağırdı.

Yayın Tarihi: 07.11.2024 20:49
Güncelleme Tarihi: 07.11.2024 20:49
Bakan Göktaş'tan Organ Bağışı İçin Önemli Çağrı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı'nın Organ Bağışı Çağrısı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, organ bağışına dikkat çekmek amacıyla bir çağrı yaptı. Bakan Göktaş, bu konudaki farkındalığı artırmak için sosyal medya üzerinden bir paylaşımda bulundu.

Her Organ, Bir Hayat Kurtarır

Bakan Göktaş, yaptığı paylaşımda, "Bağışlanan her organ, kurtarılan bir hayattır. Binlerce hastaya umut olmak sizin elinizde." ifadelerini kullanarak, organ bağışının ne denli kritik bir önem taşıdığını vurguladı.

Bu önemli mesajıyla birlikte, vatandaşların organ bağışı konusunda daha duyarlı olmaları gerektiğini dile getirdi.

İLGİLİ HABERLER

Beylikdüzü, Maltepe ve Esenler... SGK açıkladı satışlar resmen başladı

Sıfır otomobili taksitle aldıracak dev kampanya! Kasım ayı bitmeden 155.000 TL kar alınacak

SSK, Bağkur ve 4C’liyi bekleyen Ocak sürprizi nihayet ortaya çıktı! OVP’deki hesaplar çarşıya uymayacak

Yeni zam oranı netlik kazandı! Yüzde 40 zam ceplere yakışacak

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Gazze'deki Öğrenciler Sınır Kapılarının Açılmasını Talep Ediyor
2
TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan İsrail'in BM Üyeliği Açıklaması
3
Tuzla'da Çocuğa Saldıran Sanık Gözaltına Alındı
4
Eski Savunma Bakanı Gallant'tan Gazze Açıklamaları
5
KKTC Cumhurbaşkanı Tatar'dan Türk Dünyasına Vurgu
6
Muğla'da Eş Cinayeti: Sanığa Ağırlaştırılmış Müebbet Hapis İstemi
7
Bakan Göktaş'tan Organ Bağışı İçin Önemli Çağrı

Cumhuriyet tarihinin en geniş TOKİ projesi! Bu sabah 81 ilde resmen başvurular başladı!

Araç sahibi olanı dara sokacaklar! Ocak’ta o ücrete de yüzde 43 zam

SSK, Bağkur ve 4C’liyi bekleyen Ocak sürprizi nihayet ortaya çıktı! OVP’deki hesaplar çarşıya uymayacak

Sıfır otomobili taksitle aldıracak dev kampanya! Kasım ayı bitmeden 155.000 TL kar alınacak

2025 yılı için erken tahmin! Erken seçim ve asgari ücret tespiti açıklaması geldi

Cep telefonu alacaklar dikkat! 131 TL'den 45.000 TL'ye yükselecek

Trump ne zaman göreve başlayacak?- Kaç yıl görevde kalacak

Tek şarta 150.000 TL karşılıksız verilecek! Bakan Uraloğlu’ndan yeni destek açıklaması

2025’te araçlar yüzde 43,93 daha ucuza alınacak! Karar DÜN açıklandı

Beylikdüzü, Maltepe ve Esenler... SGK açıkladı satışlar resmen başladı

Yeni zam oranı netlik kazandı! Yüzde 40 zam ceplere yakışacak

800.000 TL faizsiz kredi imkanı açıklandı! Kasım ayı son olacak