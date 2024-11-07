Bakan Göktaş'tan Organ Bağışı İçin Önemli Çağrı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı'nın Organ Bağışı Çağrısı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, organ bağışına dikkat çekmek amacıyla bir çağrı yaptı. Bakan Göktaş, bu konudaki farkındalığı artırmak için sosyal medya üzerinden bir paylaşımda bulundu.

Her Organ, Bir Hayat Kurtarır

Bakan Göktaş, yaptığı paylaşımda, "Bağışlanan her organ, kurtarılan bir hayattır. Binlerce hastaya umut olmak sizin elinizde." ifadelerini kullanarak, organ bağışının ne denli kritik bir önem taşıdığını vurguladı.

Bu önemli mesajıyla birlikte, vatandaşların organ bağışı konusunda daha duyarlı olmaları gerektiğini dile getirdi.