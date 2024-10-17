Bakan Göktaş'tan Rojin Kabaiş'in Ailesine Taziye Ziyareti

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı'ndan Taziye Telefonu

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Van'da kaybolduktan sonra cesedi bulunan üniversite öğrencisi Rojin Kabaiş'in ailesiyle görüştü.

Baba ile Telefon Görüşmesi

Bakan Göktaş, 27 Eylül'de kaybolan Rojin Kabaiş'in cesedinin Van Gölü kıyısında bulunmasının ardından, ailenin acısını paylaştı. Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Göktaş, Rojin'in babası Nizamettin Kabaiş ile telefonda bir araya geldi.

Üzüntü ve Destek Mesajı

Görüşme sırasında Bakan Göktaş, ailenin yaşadığı acıyı paylaştığını belirterek, başsağlığı dileklerini iletti. Ayrıca, aileye her zaman destek olacağını ve konunun takipçisi olacağını vurguladı.