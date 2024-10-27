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Bakan Göktaş'tan Şehit Ailelerine Ziyaret

Bakan Göktaş, TUSAŞ'taki terör saldırısında şehit olanların ailelerini ziyaret etti.

Yayın Tarihi: 27.10.2024 19:01
Güncelleme Tarihi: 27.10.2024 19:01
Bakan Göktaş'tan Şehit Ailelerine Ziyaret

Bakan Göktaş'tan TUSAŞ'taki Terör Saldırısına Taziye Ziyareti

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Anonim Şirketi'nin (TUSAŞ) Kahramankazan'daki tesisine gerçekleştirilen terör saldırısında şehit düşen Hasan Hüseyin Canbaz ve Atakan Şahin Erdoğan’ın ailelerini ziyaret etti.

Taziye Ziyareti ve Açıklamalar

Bakan Göktaş, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda taziye ziyaretine ilişkin şu sözleri dile getirdi: "Savunma sanayimizin gözbebeği TUSAŞ'a yapılan terör saldırısında şehit olan Hasan Hüseyin Canbaz ve Atakan Şahin Erdoğan'ın ailelerine taziye ziyaretinde bulunduk. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerine sabır diliyorum. Mekanları cennet olsun. Aziz milletimizin başı sağ olsun."

Türkiye'nin Kararlılığı

Bakan Göktaş, aynı zamanda Kahraman TUSAŞ personelinin kararlılığına vurgu yaparak, "Hainlere inat Türkiye için daha çok çalışacak, daha çok üreteceğiz" ifadelerini kullandı.

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