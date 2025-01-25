Bakan Göktaş'tan Şehit Ailesine Anlamlı Ziyaret

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, Edirne'de Şehit Ailesini Unutmadı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Edirne'de şehit Jandarma Üsteğmen Ersan Yenici'nin ailesini ziyaret etti. Bu ziyarette, Bakan Göktaş'a Vali Yunus Sezer eşlik etti.

Şehit Ersan Yenici, 2012 yılında Siirt'te vatani görevini yaptığı sırada meydana gelen helikopter kazasında şehit düşmüş, ailesi ise bu büyük kaybın acısını yaşamaktadır.

Bakan Göktaş, ziyarette şehit için dua ederken, Kur'an-ı Kerim ve Türk bayrağı hediye etti. Bu anlamlı hediye, şehidin ailesine olan saygının ve şehitlerimize olan bağlılığın bir göstergesi oldu.

Ziyarete, AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, Edirne Müftüsü Ercan Aksu, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Harun Tohumcu, AK Parti Edirne İl Başkan Vekili Aydoğan Akıncı ve AK Parti Edirne Kadın Kolları Başkanı Yıldız Yeşilkurt da katıldı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Edirne'de şehit Jandarma Üsteğmen Ersan Yenici'nin ailesini ziyaret etti. Şehit Yenici ve tüm şehitler için dua edildi, Bakan Göktaş, şehidin ailesine Kur'an-ı Kerim ve Türk bayrağı hediye etti.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Edirne'de şehit Jandarma Üsteğmen Ersan Yenici'nin ailesini ziyaret etti. Şehit Yenici ve tüm şehitler için dua edildi, Bakan Göktaş, şehidin ailesine Kur'an-ı Kerim ve Türk bayrağı hediye etti.