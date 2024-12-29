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Bakan Göktaş'tan Serdal Adalı'ya Kutlama Mesajı

Bakan Göktaş, Beşiktaş'ın yeni başkanı Serdal Adalı'yı tebrik etti ve yeni dönem için başarı dileklerini iletti.

Yayın Tarihi: 29.12.2024 23:37
Güncelleme Tarihi: 29.12.2024 23:37
Bakan Göktaş'tan Serdal Adalı'ya Kutlama Mesajı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, Beşiktaş'ın Yeni Başkanı Adalı'yı Tebrik Etti

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Beşiktaş Kulübü Başkanı olarak seçilen Serdal Adalı'yı kutladı. Bakan Göktaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Adalı’nın başkanlığını duyurarak başarı dileklerinde bulundu.

Bakan Göktaş’ın Kutlama Mesajı

Bakan Göktaş, mesajında şu ifadeleri kullandı:

"Beşiktaş'ın yeni başkanı seçilen Serdal Adalı'yı tebrik ediyor, bu seçimin Beşiktaş taraftarı, Türk futbolu ve spor camiamız için hayırlı olmasını diliyorum. Yeni dönemin, gençlerimize ilham veren ve uluslararası alanda başarıları artıran bir dönem olmasını temenni ediyorum."

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