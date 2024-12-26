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Bakan Göktaş'tan Şiddet İçeriklerine Sert Tepki

Bakan Göktaş, televizyonlarda şiddet içeriklerinin normalleştirildiğine ve çocuklara zarar verdiğine dikkat çekti.

Yayın Tarihi: 26.12.2024 15:05
Güncelleme Tarihi: 26.12.2024 15:05
Bakan Göktaş'tan Şiddet İçeriklerine Sert Tepki

Bakan Göktaş'ın Açıklamaları

Bakan Göktaş, son dönemlerde televizyon yayınlarında sıkça karşılaşılan şiddet içeriklerine karşı sert bir duruş sergiledi. "Şiddeti televizyonda görmek hem çocuklarımıza zarar veriyor hem de şiddeti normalleştiriyor" diyerek, şiddet temalı içeriklerin toplum üzerindeki olumsuz etkilerine vurgu yaptı.

Kadınların Metalaştırılmasına Tepki

Ayrıca, Bakan Göktaş, kadınların metalaştırıldığı yayınların toplumda yarattığı algının son derece tehlikeli olduğuna dikkat çekti ve "Kadını metalaştıran içerikleri televizyonda görmek istemiyoruz" ifadelerini kullandı. Bu açıklamalar, toplumsal cinsiyet eşitliği ve çocukların psikolojik sağlığı açısından büyük önem taşıyor.

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