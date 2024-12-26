Bakan Göktaş'tan Sosyal Medya Düzenlemesi Açıklaması

Bakan Göktaş, Sosyal Medya İçin Önemli Açıklamalarda Bulundu

BakanGöktaş, sosyal medya platformlarının çocuklar üzerindeki etkilerine dikkat çekerek, "(Sosyal medya) Çocukları korumak adına önemli bir düzenlemeye ihtiyaç duyduğumuz ortada" dedi. Bakanlık olarak bu konuda harekete geçtiklerini belirten Göktaş, "Bakanlığımız öncülüğünde mevzuat çalışmamızı başlattık" ifadelerini kullandı.

Çocukların Güvenliği İçin Adım Atılıyor

Bu açıklamalar, sosyal medyanın çocukların güvenliği üzerindeki etkileri konusunda toplumda farkındalık oluşturmayı amaçlıyor. Yeni düzenlemelerin hangi maddeleri içereceği ise merakla bekleniyor.