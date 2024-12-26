Bakan Göktaş'tan Sosyal Medya Düzenlemesi Açıklaması

Bakan Göktaş, sosyal medya ile ilgili yeni yasal düzenlemelere dair önemli açıklamalarda bulundu. Göktaş, düzenlemenin sadece standartları belirlemekle kalmayacağını, aynı zamanda cezai yaptırım tarafı da olacağını ifade etti.

Yasal Düzenlemenin Detayları

Bakan, sosyal medya platformlarının bu yasal düzenlemeye uymaması durumunda, farklı ceza yöntemleri geliştirilebileceğine dikkat çekti. Bu durum, sosyal medya kullanıcılarını yasa dışı içerik paylaşımına karşı daha dikkatli olmaya yönlendirecek.

Göktaş, kamu güvenliğini sağlamak adına atılan bu adımların, sosyal medya kirliliğini azaltmayı hedeflediğini belirtti. Yeni düzenlemelerin kapsamı hakkında daha fazla detayın önümüzdeki günlerde netleşmesi bekleniyor.