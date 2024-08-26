Bakan Göktaş'tan Tuncay Özkan'a Sert Yanıt

Bakan Göktaş'tan Sert Tepki

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hakkında sarf ettiği sözlere yanıt verdi.

Toplumsal Ahlaka Uygun Değil

Bakan Göktaş, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, Erdoğan'a yönelik söylenen ifadelerin, "siyasi ahlaktan yoksun çirkinlikte" olduğunu vurguladı. Göktaş, bu tür seviyesiz iftiraların, hem yasal süreçler hem de kamuoyu önünde gerekli yanıtı alacağını belirtti.

Milletvekili Olma Sorumsuzluğu

Göktaş, ayrıca, "Milletin oylarıyla seçilmiş bir lidere yapılan bu tür saldırılar, bir milletvekili olmakla asla bağdaşmaz." diyerek protestosunu dile getirdi.