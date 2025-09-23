Bakan Göktaş'tan Uluslararası İşaret Dilleri Günü paylaşımı

Bakan Mahinur Özdemir Göktaş, NSosyal paylaşımıyla Uluslararası İşaret Dilleri Günü'nü Aras ve Ege ile kutlayarak farkındalık çağrısında bulundu.

Yayın Tarihi: 23.09.2025 12:08
Güncelleme Tarihi: 23.09.2025 12:08
Bakan Göktaş'tan Uluslararası İşaret Dilleri Günü paylaşımı

Bakan Göktaş'tan Uluslararası İşaret Dilleri Günü paylaşımı

Mahinur Özdemir Göktaş, Aras ve Ege ile bir arada kutladı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Uluslararası İşaret Dilleri Gününü kutlayarak bu özel günün işitme engelli bireylere yönelik farkındalığın artmasına vesile olmasını diledi.

Göktaş, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, bugün kalplerin diliyle anlaştıklarını belirterek, "Aras ve Ege ile birlikte Uluslararası İşaret Dilleri Günü'nüzü kutluyor, bu özel günün işitme engelli bireylere yönelik farkındalığın artmasına vesile olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

Paylaşımda, Bakan Göktaş'ın makamında ağırladığı Aras ve Ege ile işaret dilinde "Hoş geldin, seni seviyorum. Uluslararası İşaret Dilleri Günü kutlu olsun, sizi seviyorum." ifadelerini kullandığı videoya yer verildi.

İLGİLİ HABERLER

ABB'den Başkent Kart ile 103.953 Öğrenciye 1000 TL Kıyafet, 37.530 Çocuğa Süt Desteği

Ocak 2026: Ek Ders Ücretlerine Çifte Zam — Öğretmenlerin Yeni Maaşları

UREV'den Gençlere Burs Çağrısı — Başvurular 30 Eylül 2025'te Sona Eriyor

Eylül Promosyon Yarışı: Emekliye 30.000 TL'ye Varan Ödeme

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Fatih'te Özbekistan Uyruklu Kadın Evinde Boğazı Kesilmiş Halde Ölü Bulundu
2
Guenole'den Google'a Suçlama: Küresel Sumud Filosu Gönüllülerinin Hayatı Tehlikede
3
Fatma Betül Sayan Kaya: 'Terörsüz Türkiye' Günleri Yakın — 19 Eylül Gaziler Günü Buluşması
4
Bakan Kacır Türkevi'nde 'Anadoludakiler' Sergisini Gezdi
5
Tayland'da Ormanda Terk Edilen Yeni Doğan Fil Yavrusu Kurtarıldı
6
Tokayev ve Zelenskiy New York’ta Buluştu: BM 80. Genel Kurulu'nda İlk Görüşme
7
Ankara Kültür Yolu Festivali'nde Çocuklara Özel Etkinlik: Polis Müzesi'nde Eğlence

UREV'den Gençlere Burs Çağrısı — Başvurular 30 Eylül 2025'te Sona Eriyor

Şehitkamil Belediyesi'nden 20.000 TL Burs Desteği — Başvurular Başladı

Ocak 2026: Ek Ders Ücretlerine Çifte Zam — Öğretmenlerin Yeni Maaşları

Ankara’da Konser Operasyonu: ABB’de 154,4 Milyon TL İddiası

ÇYDD 2025-2026 Burs Başvuruları Başladı: Eylül ayına dikkat

ABB'den Başkent Kart ile 103.953 Öğrenciye 1000 TL Kıyafet, 37.530 Çocuğa Süt Desteği

Akbank ve Yemeksepeti'nden 500 TL İndirim Kampanyası

Balıkesir'de 'S' ve 'T' Plakalarına 30 Gün Süre: Hayalet Plaka Tespiti

Erdoğan Müjdesi: ABD Menşeli Otomobillere %60'lık Ek Vergi Kaldırıldı

Eylül Promosyon Yarışı: Emekliye 30.000 TL'ye Varan Ödeme

TOKİ'den Borçlulara %25 İndirim ve Kısmi Peşin Ödeme İmkanı

Bakanlıktan Rekor Promosyon: Vakıfbank Tek Seferde 99.500 TL Ödeyecek