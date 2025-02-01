Bakan Göktaş Tokat'ta Ziyaretlerde Bulundu

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, Tokat'ta önemli ziyaretler ve incelemelerde bulundu.

Yayın Tarihi: 01.02.2025 20:30
Güncelleme Tarihi: 01.02.2025 20:32
Bakan Göktaş Tokat'ta Ziyaretlerde Bulundu

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Tokat'ta bir dizi ziyaret ve inceleme gerçekleştirdi. Bu kapsamda, Tunceli'nin Ovacık ilçesinde 8 Eylül 2024 tarihinde zırhlı aracın devrilmesi sonucu şehit olan Jandarma Uzman Onbaşı Doğan Kızılateş'in ailesini ziyaret eden Göktaş, aileye destek verdi.

Daha sonra, Sosyal Hizmetler Kampüsü'nde incelemelerde bulunan Göktaş, Tokat Valisi Abdullah Köklü'den kampüs hakkında detaylı bilgi aldı. Kampüsün faaliyetleri ve sunduğu hizmetler hakkında bilgi sahibi olan Göktaş, ardından Tokat Valiliği, AK Parti İl Başkanlığı ve Tokat Belediyesini de ziyaret etti.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Tokat'taki ziyaretleri kapsamında Valiliği...

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Tokat'taki ziyaretleri kapsamında Valiliği ziyaret etti. Ziyarette, Vali Abdullah Köklü (sol 2) hazır bulundu.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Tokat'taki ziyaretleri kapsamında Valiliği...

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Tokat'taki ziyaretleri kapsamında Valiliği ziyaret etti. Ziyarette, Vali Abdullah Köklü (sol 2) hazır bulundu.

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