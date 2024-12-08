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Bakan Göktaş, Trabzon'da Valilik ve Büyükşehir Belediyesi'ni Ziyaret Etti

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, Trabzon'da önemli ziyaretler gerçekleştirdi.

Yayın Tarihi: 08.12.2024 21:01
Güncelleme Tarihi: 08.12.2024 21:01
Bakan Göktaş, Trabzon'da Valilik ve Büyükşehir Belediyesi'ni Ziyaret Etti

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Trabzon'da

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Trabzon'da kritik ziyaretlerde bulundu. İlk olarak Trabzon Valiliğini ziyaret eden Göktaş, Büyükşehir Belediyesine geçerek burada da çeşitli görüşmeler gerçekleştirdi.

Valilik Ziyareti

Çeşitli programlara katılmak üzere Trabzon'a gelen Bakan Göktaş, AK Parti Akçaabat Gençlik Kolları 7. Olağan Kongresi'nin ardından Valiliği ziyaret etti. Bakan Göktaş'ı, Vali Aziz Yıldırım ve diğer ilgililer karşıladı. Ziyaret sırasında Valilik şeref defterini imzalayan Göktaş, ardından Valilikte bir süre görüşme yaptı.

Büyükşehir Belediyesi Ziyareti

Daha sonra Büyükşehir Belediyesine geçerek Başkan Ahmet Metin Genç ile bir araya gelen Göktaş, belediye girişinde şeref defterini imzaladı. Göktaş, burada da Genç ve diğer ilgililerle toplantılar yaptı.

Bakan Göktaş'a Eşlik Eden İsimler

Basına kapalı olarak gerçekleştirilen ziyaretlerde Bakan Göktaş'a, AK Parti MKYK üyesi Meryem Sürmen, İl Başkanı Sezgin Mumcu, İl Kadın Kolları Başkanı Ayfer Cihan ile Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hüseyin Mollaoğlu gibi isimler de eşlik etti.

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