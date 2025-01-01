Bakan Göktaş, Trafik Kazasında Yaralanan Ayşenur Gök'ü Ziyaret Etti

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, 12 Ekim tarihinde Ankara'da geçirdiği trafik kazasında yaralanan ve hastanede tedavisi devam eden AK Parti Ankara Gençlik Kolları Başkan Yardımcısı Ayşenur Gök'e geçmiş olsun ziyaretinde bulundu.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Göktaş, Gök'ü tedavisinin devam ettiği Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi İbni Sina Hastanesinde ziyaret ederek, sağlık durumu hakkında bilgi aldı.

Ziyaret sırasında Göktaş, telefonla aradığı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı, Gök ile görüştürdü. Göktaş, görüşme esnasında, "Hastanede AK Parti Ankara Gençlik kollarından kızımız Ayşenur'un yanındayım. Size selam vermek onun moralini yükseltecektir. Şu anda morali gayet yerinde," diyerek, telefonu Gök'e uzattı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, telefon görüşmesinde Gök’e nasıl olduğunu sorarak, "Ben de İstanbul'dayım, inşallah Ankara'ya döndüğümde senin ziyaretine geleceğim," dedi. Erdoğan, Gök'ün sağlık durumu ile yakından ilgilenirken aileye de selamlarını iletti.

Ayşenur Gök, görüşmeden duyduğu mutluluğu ve heyecanı ifade ederek, sağlık durumu hakkında Erdoğan’a bilgi verdi. Fizik tedavi sürecinin devam ettiğini belirten Gök, "Kendimi iyi hissediyorum. Çalışacağım, iyi olacağım Sayın Cumhurbaşkanı'm inşallah," şeklinde konuştu.

Bakan Göktaş, ziyarete ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı: "Geçirdiği kaza sonrası tedavisi devam eden Ankara İl Gençlik Kolları Başkan Yardımcımız Ayşenur Gök kızımızı hastanede ziyaret ettim. Bu davanın her bir ferdiyle kendi evladı gibi ilgilenen Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Ayşenur ile telefonda görüşerek hem moral verdi hem de sağlık durumu hakkında bilgi aldı. Güzel kızımızın taburcu olmasını sabırsızlıkla bekliyoruz."

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş (solda), 12 Ekim'de Ankara'da geçirdiği trafik kazasında yaralanan ve hastanede tedavisi devam eden AK Parti Ankara Gençlik Kolları Başkan Yardımcısı Ayşenur Gök'e (sağda) geçmiş olsun ziyaretinde bulundu.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş (solda), 12 Ekim'de Ankara'da geçirdiği trafik kazasında yaralanan ve hastanede tedavisi devam eden AK Parti Ankara Gençlik Kolları Başkan Yardımcısı Ayşenur Gök'e (sağda) geçmiş olsun ziyaretinde bulundu.