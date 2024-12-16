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Bakan Göktaş: Türkiye-Bahreyn Ticaret Hacmi Gerçek Potansiyeli Yansıtmıyor

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, Bahreyn Milli Günü'nde Türkiye-Bahreyn ticaretinin artırılmasına vurgu yaptı.

Yayın Tarihi: 16.12.2024 15:21
Güncelleme Tarihi: 16.12.2024 16:39
Bakan Göktaş: Türkiye-Bahreyn Ticaret Hacmi Gerçek Potansiyeli Yansıtmıyor

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, Bahreyn Milli Günü'nde Önemli Mesajlar Verdi

2023 yılında Bahreyn ile Türkiye arasındaki ticaret hacminin 577 milyon dolar olarak gerçekleştiğini belirten Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, bu rakamın iki ülke arasındaki gerçek potansiyeli yeterince yansıtmadığını ifade etti.

Bakan Göktaş, Zübeyde Hanım Sosyal Tesisi’nde gerçekleştirilen Bahreyn Milli Günü programında yaptığı konuşmada, önümüzdeki süreçte ticaret hedeflerini daha yukarılara taşımayı amaçladıklarını vurguladı. Bahreyn’in liderliğini ve halkını tebrik eden Göktaş, iki ülke arasındaki tarihi ve kültürel bağların derinleşmesinin mutluluğunu yaşadığını kaydetti.

İkili İlişkilerin Önemi

Göktaş, üst düzey ziyaretlerin artarak devam etmesinin ikili ilişkileri güçlendireceğine inandığını söyledi. Özellikle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde ticari ve askeri alanlarda birçok işbirliğine imza atmayı hedeflediklerini belirtti.

Turizm işbirliğinin son yıllarda ulaştığı seviyeye de dikkat çeken Göktaş, Bahreyn vatandaşlarının Türkiye'yi seyahat için tercih etmesinin önemli bir gelişme olduğunu ifade etti.

Bahreyn Vizyon 2030

Bakan Göktaş, Bahreyn Kralı Hamed bin İsa Al Halife’nin liderliğinde yürütülen Vizyon 2030 stratejisinin, adalet, rekabet ve sürdürülebilirlik değerlerini merkeze alarak Bahreyn halkı için daha parlak bir gelecek hedeflediğini dile getirdi. Bu bağlamda, kadınların güçlendirilmesi ve aile refahı gibi konuların Bakanlığının öncelikleriyle örtüştüğünü vurguladı.

Aile, her toplumun temel taşıdır diyen Göktaş, ailelerin güçlü ve merhametli topluluklar inşa etmede hayati bir rol oynadığını belirtti.

Kardeşlik ve İşbirlikleri

Bakan Göktaş, Türkiye ve Bahreyn arasındaki ortak önceliklerin bağları daha da güçlendireceğine inandığını ifade ederken, bu özel günün kardeşlik ve dostluğu pekiştirmesini temenni etti. Konuşmasının sonunda Bahreyn Krallığı’nı bir kez daha tebrik etti.

Programda Bahreyn'in tanıtım videosu gösterilirken, Göktaş, Bahreyn Büyükelçisi Bessam Ahmed Ali Marzuk ve Türkiye-Bahreyn Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Kurtcan Çelebi ile birlikte kutlama pastasını kestiler.

Daha sonra Bakan Göktaş ve Büyükelçi Marzuk, birbirlerine hediye takdim ederek günü taçlandırdılar.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Zübeyde Hanım Sosyal Tesisi'nde...

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Zübeyde Hanım Sosyal Tesisi'nde düzenlenen, Bahreyn Milli Günü programına katılarak konuşma yaptı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Zübeyde Hanım Sosyal Tesisi'nde...

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Zübeyde Hanım Sosyal Tesisi'nde düzenlenen, Bahreyn Milli Günü programına katılarak konuşma yaptı.

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