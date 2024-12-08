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Bakan Göktaş: 'Türkiye, Mazlumların Yanında Olmayı Süreklilik Haline Getirmiştir'

Bakan Mahinur Özdemir Göktaş, AK Parti Akçaabat Gençlik Kolları 7. Olağan Kongresi'nde gençlere seslendi, Türkiye'nin mazlumların yanındayız mesajı verdi.

Yayın Tarihi: 08.12.2024 18:19
Güncelleme Tarihi: 08.12.2024 18:34
Bakan Göktaş: 'Türkiye, Mazlumların Yanında Olmayı Süreklilik Haline Getirmiştir'

Bakan Göktaş, AK Parti Akçaabat Gençlik Kolları Kongresi'nde Konuştu

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Trabzon'da düzenlenen AK Parti Akçaabat Gençlik Kolları 7. Olağan Kongresi'nde önemli açıklamalarda bulundu. Göktaş, "Bizler, millet olarak hiçbir zaman zulme rıza göstermedik, mazlumu asla yalnız bırakmadık. Türkiye olarak hem Suriye hem Filistin meselelerinde tarihin doğru tarafında yer almaya devam edeceğiz" dedi.

Kongreye, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamlarını ileterek başlayan Göktaş, "Bu salonda sadece bir kongre yapmıyoruz. Bu salonda, Türkiye'nin aydınlık yarınlarını inşa eden genç yüreklerin heyecanını, kararlılığını ve birlik ruhunu paylaşıyoruz" ifadelerini kullandı.

Gençlerin Sorumluluğu ve Geleceği

Bakan Göktaş, gençlere büyük bir sorumluluk düştüğünü belirterek, "Bu sorumluluk, milletimizin huzurunu, bağımsızlığını ve istikbalini koruma görevini omuzlarınızda taşımaktadır. Sizler, 'Gençler bu davanın taşıyıcılarıdır.' diyen Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın izinde yürüyen gençlersiniz" dedi.

Göktaş, gençlerin ülkelerini her alanda ileri taşıma gücüne sahip olduğunu vurgulayarak, "Sizler, büyük ve güçlü Türkiye'yi inşa edeceksiniz" diye ekledi.

İddia ve İnanç Teması

Bakan Göktaş, gençlere hitap ederek, "Bir iddianız yoksa, inancınız zayıf, yürüdüğünüz yol yarım kalır. Tarihe dönüp bir bakın gençler; dünyayı değiştirenler, sadece ve sadece iddialarının peşinden gidenlerdir" dedi. Bu mesajı ile, gençlerin geleceği şekillendirme gücünün altını çizdi.

İnsani Değerlerin Önemi

Bakan Göktaş, hareketin ruhunda insani değerlerin önemli bir yere sahip olduğunu belirtti: "Bizim davamız sadece bir coğrafya meselesi değil, bir insanlık davasıdır. Bu dava, mazlumun yanında olanların ve insanlık onurunu yüceltenlerin davasıdır" dedi.

Kongrede, Yavuz Selim Öztürk'ün İlçe Gençlik Kolları Başkanı seçilmesiyle birlikte, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, AK Parti İl Başkanı Sezgin Mumcu, AK Parti MKYK Üyesi Meryem Sürmen ve diğer partililer de konuşmalar gerçekleştirdi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Akçaabat Belediyesi Gençlik Merkezi'nde...

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Akçaabat Belediyesi Gençlik Merkezi'nde düzenlenen AK Parti Akçaabat Gençlik Kolları 7. Olağan Kongresi'nde katıldı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Akçaabat Belediyesi Gençlik Merkezi'nde...

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Akçaabat Belediyesi Gençlik Merkezi'nde düzenlenen AK Parti Akçaabat Gençlik Kolları 7. Olağan Kongresi'nde katıldı.

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