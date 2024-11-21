Bakan Göktaş, Uluslararası Medya Zirvesi'nde Yapay Zeka ve Medya İlişkisini Vurguladı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Ankara'da düzenlenen Uluslararası Yapay Zeka Çağında Medya Zirvesi'nde önemli açıklamalarda bulundu. Yapay zeka çağında medyanın, yanlış ve yıkıcı etkilerden arınarak, bilgi üretme ve yayma çabasıyla kültürel bir bütünleşme içinde olması gerektiğini belirten Göktaş, 'Medya, insani değerleri yücelten ve yaşatan bir araç olmalı.' dedi.

Bakan Göktaş, zirveye Kültür ve Turizm Bakanlığı, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) ve Yapay Zeka Politikaları Derneği (AIPA) ile işbirliği içinde katıldığını açıkladı. Yapay zeka ve medyanın bir arada ele alınmasının önemine değinen Göktaş, teknolojinin sunduğu imkanların yanı sıra, beraberinde getirdiği güvenilirlik ve etik sorunlarına da dikkat çekti.

Göktaş, yapay zekanın gelişiminin verimliliği artırmakla kalmayıp, iletişim süreçlerini de kolaylaştırdığına işaret ederek, 'Bu dönüşümün risklerinin tüm boyutlarıyla ele alınması büyük önem taşıyor. Yapay zeka teknolojilerinin şeffaf, adil ve erişilebilir bir şekilde geliştirilmesi gerektiğine inanıyoruz.' dedi.

Yapay zekanın risklerini de vurgulayan Göktaş, özellikle kadınlar üzerinde derinleşen eşitsizliklere dikkat çekerek, 'Yanlış algoritmalar öğrenme eşitsizliklerini daha da derinleştirebilir.' dedi. Ayrıca, yapay zeka destekli eğitim platformlarının çocuklar için sunduğu fırsatların yanı sıra, olumsuz etkilerine de değinerek, çocukların psikolojik gelişimlerinin yetersiz çevrim içi denetimlerden etkilenebileceğini ifade etti.

Göktaş, aşırı dijitalleşmenin aile içindeki iletişimi olumsuz etkileyebileceğini belirtirken, toplumun her kesiminin yapay zekanın tasarımında etik ve kapsayıcı yaklaşım benimsemesi gerektiğini vurguladı. 'Bu anlamda medya temsilcilerine büyük bir sorumluluk düşüyor. Medyanın toplumsal etkisini göz ardı edemeyiz.' ifadelerini kullandı.

Bakan Göktaş, yapay zekaya dayalı içeriklerin, geleneksel ve yeni medya kanallarında kadınların stereotip rollerle temsil edilmesine yol açtığını ve bu durumun kadınlara karşı ayrımcılığı arttırdığını kaydetti.

Dijitalleşmenin gençler üzerindeki etkilerine de değinen Göktaş, sosyal medyanın yarattığı sanal kimliklerin, gençlerin gerçek kimliklerini zedelediğini ve aile-çocuk ilişkilerinde karmaşaya yol açtığını belirtti.

Bakan Göktaş, dinleyicilere önemli mesajlar verirken ayrıca medya ve sosyal medya temsilcileriyle bir araya gelerek, yayın ve içeriklerin toplumsal hassasiyetlere göre biçimlendirilmesi gerektiğine vurgu yaptı. Zirvede, Göktaş’a yapay zeka ile işlenen 1951 yılında çekilen 'Köy Okulundan Yansımalar' fotoğrafı hediye edildi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.