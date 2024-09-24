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Bakan Göktaş ve BAE'li Mevkidaşı Kadınların ve Ailelerin Desteklenmesi Üzerine Görüştü

Bakan Göktaş, BAE Toplumsal Kalkınma Bakanı ile işbirliği ve uluslararası destek konularını ele aldı.

Yayın Tarihi: 24.09.2024 17:51
Güncelleme Tarihi: 24.09.2024 17:51
Bakan Göktaş ve BAE'li Mevkidaşı Kadınların ve Ailelerin Desteklenmesi Üzerine Görüştü

Bakan Göktaş, BAE'li Mevkidaşı ile Bir Araya Geldi

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Toplumsal Kalkınma Bakanı Shamma bint Sohail Faris Al Mazroui ile yüz yüze bir görüşme gerçekleştirdi.

New York'taki İkili Görüşmeler

Göktaş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Birleşmiş Milletler Genel Kurulu dolayısıyla gerçekleştirdiği ABD ziyaretine eşlik ettiği New York'ta bir dizi önemli görüşmelerde bulundu. Bu çerçevede BAE'nin BM Daimi Temsilciliğinde Al Mazroui ile bir araya geldi.

Kadın ve Aile Çalışmalarında İşbirliği

Toplantıda, kadın, engelli, çocuk, yaşlı ve aile alanlarındaki sosyal hizmetlerin geliştirilmesine yönelik işbirliğinin artırılması konuları ele alındı. Taraflar, uluslararası alanda ortak projeler geliştirme hususunda fikir birliğine vardılar.

Gazze Üzerine Önemli Açıklamalar

Görüşme sırasında, Bakan Göktaş, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına ilişkin tepkisini de dile getirdi. Saldırıların durdurulmasının aciliyetine vurgu yapan Göktaş, bu konuda uluslararası kamuoyunun sorumluluk taşıdığını belirtti.

İnsani Yardımın Önemi

Ayrıca, Bakan Göktaş, acil ve sürekli bir ateşkesin sağlanmasının yanı sıra insani yardımın gerçekleştirilmesinin önemini de ifade etti. Türkiye’nin Filistinli kardeşlerinin yanında olmaya devam edeceğini belirterek, dayanışmanın önemine dikkat çekti.

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