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Bakan Göktaş, Yangında Hayatını Kaybeden Yiğit Gençbay'ın Ailesini Ziyaret Etti

Bakan Göktaş, Kartalkaya'daki yangında hayatını kaybeden Yiğit Gençbay'ın ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

Yayın Tarihi: 26.01.2025 19:44
Güncelleme Tarihi: 26.01.2025 19:52
Bakan Göktaş, Yangında Hayatını Kaybeden Yiğit Gençbay'ın Ailesini Ziyaret Etti

Bakan Göktaş, Yangında Hayatını Kaybeden Yiğit Gençbay'ın Ailesini Ziyaret Etti

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'nde bulunan Grand Kartal Otel'de çıkan yangında hayatını kaybeden Yiğit Gençbay'ın ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

Kahramanlık ve Fedakarlık

Bakan Göktaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Kartalkaya'daki yangında ilk kurtulanlar arasında yer almasına rağmen, içeride kalanlara yardım etmek amacıyla geri dönen Yiğit Gençbay için "İsmi gibi yiğit bir gençti." ifadesini kullandı.

Taziye Ziyareti ve Düşünceleri

Bakan Göktaş, Gençbay ailesine sabır ve başsağlığı dilediği ziyarette şu ifadeleri kullandı: "Kahraman yavruları Yiğit'i kaybeden Gençbay ailesine taziye ziyaretinde bulunduk. Yiğit evladımıza Allah'tan rahmet, ailesine sabır ve başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet, makamı ali olsun."

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş (ortada), Bolu Kartalkaya Kayak...

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş (ortada), Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Grand Kartal Otel'de çıkan yangında yaşamını yitiren Yiğit Gençbay'ın ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş (ortada), Bolu Kartalkaya Kayak...

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş (ortada), Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Grand Kartal Otel'de çıkan yangında yaşamını yitiren Yiğit Gençbay'ın ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

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