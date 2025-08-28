Bakan Göktaş: Yaşlı Nüfus 2040'ta %16'ya Yükselecek — Eskişehir'de Yaşlılık Çalıştayı

Göktaş'tan uyarı: Demografik dönüşüm yeni politikalar gerektiriyor

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Eskişehir'de düzenlenen Yaşlılık Çalıştayı'nda, Türkiye'nin hızla değişen nüfus yapısına ilişkin çarpıcı veriler paylaştı. Bakan Göktaş, alınacak etkili tedbirlerin önemine vurgu yaptı.

Çarpıcı veriler: 2040 ve 2100 öngörüleri

Göktaş, konuşmasında şu değerlendirmeyi yaptı: 'Tahminlere göre, yaşlı nüfus oranının 2040 yılında yüzde 16'ya ulaşacağı öngörülüyor. Etkili tedbirler alınmazsa 2100 yılına gelindiğinde ortanca yaşın 60'a çıkacağı belirtiliyor.'

Türkiye'de şu an yaşlı nüfus oranının yüzde 10,6 seviyesine ulaştığını belirten Göktaş, doğurganlık oranlarındaki düşüşün yaş ortalamasını yükselttiğini ve Eskişehir'in de doğurganlık hızının en düşük olduğu şehirlerden biri olduğunu hatırlattı.

Çalıştaylar ve hedeflenen politika değişiklikleri

Bakanlık tarafından ekim ayında yapılacak 2. Yaşlılık Şurası öncesi, 81 ilde düzenlenen çalıştayların yerel dinamikleri gözeterek politika geliştirmeye hizmet edeceğini belirten Göktaş, 'Yaşlılarımızın aktif ve sağlıklı yaş almaları için hizmetlerimizi nasıl güçlendirebiliriz? Onlara daha iyi bir yaşam sunmak için neler yapabiliriz?' gibi soruların bu çalıştaylarda yanıt arandığını ifade etti.

Göktaş, sağlık, sosyal destek mekanizmaları, emeklilik, bakım hizmetleri ve şehir planlamasında yeni ihtiyaçların ortaya çıktığını, bu yüzden kapsamlı bir sosyal politika seferberliğine ihtiyaç duyulduğunu vurguladı.

Araştırma bulguları: Aile bağlılığı ve yalnız yaşayan yaşlılar

Göktaş, Yaşlı Profili Araştırması sonuçlarına da değinerek, 'Türkiye'deki yaşlıların yüzde 64,4'ünün kendilerini en çok mutlu eden şeyin aileleri olduğunu' söyledi. Araştırmada ayrıca Türkiye'de 1,6 milyon yaşlının tek başına yaşadığı ve yaşlıların yüzde 86,6'sının evde yalnızken bile kendini güvende hissettiği tespitine yer verildi. Bu araştırmanın TÜİK ile 2023'te yapıldığı belirtildi.

Bakan, bu bulgular ışığında kurum bakımından ziyade yaşlıların aileleri ve yakın çevreleriyle evde yaşamasını önceleyen hizmetlerin güçlendirildiğini söyledi ve hizmetlerin merkezi ile yerel düzeyde bütüncül bir anlayışla tasarlanmasının önemini vurguladı.

Hizmet alanları ve öncelikler

Evde bakım hizmetleri, gündüz yaşam merkezleri, geriatri sağlığı altyapısı, ulaşım ve barınma düzenlemeleri gibi alanlarda geniş kapsamlı çalışmalara ihtiyaç olduğunu kaydeden Göktaş, hizmetlerin sayısının ve niteliğinin artırılması gerektiğini belirtti.

Aile Yılı ve nesiller arası bağ

Bakan, 2025 yılının 'Aile Yılı' olmasının yaşlılık politikalarıyla güçlü bir ilişkisi bulunduğunu vurguladı: 'Yaşlılarımız, ailenin kuşaklar arası hafızası ve toplumsal değerlerin taşıyıcısıdır. Aileyi güçlendirmek istiyorsak, önce aile büyüklerimize sahip çıkmalı, onları aile hayatının merkezinde tutmalıyız.' Ayrıca 'Aile ve Nüfus 10 Yılı' ile nesiller arası bağın güçlendirileceğini ifade etti.

Veriye dayalı ve kapsayıcı politika çağrısı

Göktaş, yaşlılara yönelik politikaların kapsayıcı, sürdürülebilir, veriye dayalı ve hak temelli olması gerektiğini belirterek, bakanlıkça başlatılan ve devam eden Yaşlılık Saha Araştırması'nın politika belgelerinden biri olacağını söyledi. Çalıştaylardan elde edilecek bulguların da yaşlı politikalarının şekillenmesinde kilit rol oynayacağını vurguladı.

'Büyüklerimizin huzur, güven ve saygı içinde yaşamalarını temin etmek hepimizin önemli görevlerindendir. El ele verdiğimizde bunu sağlayacağımıza inancım tamdır,' ifadelerini kullandı.

Çalıştaya katılımcılar ve kapanış

Eskişehir Mehmet Ali Çelik Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen çalıştaya; TBMM Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Başkanı ve AK Parti Eskişehir Milletvekili Ayşen Gürcan, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Orhan Bayrak, AK Parti İl Başkanı Gürhan Albayrak ve ilgili kurum temsilcileri katıldı. Konuşmasının ardından Bakan Göktaş'a Vali Hüseyin Aksoy tarafından bir tablo hediye edildi.

