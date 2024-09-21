Bakan Göktaş, Yetim Çocuklarla Lunaparkta Keyifli Anlar Geçirdi

Bakan Mahinur Özdemir Göktaş, Yetim Çocuklarla Bir Araya Geldi

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Kahramanmaraş merkezli depremlerde ebeveynlerini kaybeden Hataylı çocuklarla bir araya gelerek, onlara moral verdi. Göktaş, çocuklarla birlikte lunaparka gitti ve onların keyifli anlarına eşlik etti.

Çocuklarla Eğlenceli Anlar

Bakan Göktaş, Hatay'daki programı çerçevesinde özveriyle bakanlık faaliyetlerini sürdüren çocuklarla çarpışan arabaya ve dönme dolaba bindi. Çocukların yanında bulunmaktan duyduğu mutluluğu ifade eden Göktaş, "Bu çocuklarla bir araya gelmek beni çok mutlu etti," dedi.

İstanbul Ziyareti ve Anılar

Göktaş, daha önce de Hataylı çocuklarla birlikte Beşiktaş-Atakaş Hatayspor maçını izlediklerini hatırlatarak, "İlk defa uçağa binen ve İstanbul'u gören çocuklarımızla güzel anılar biriktirdik," şeklinde konuştu.

Psikososyal Destek Çalışmaları

Bakan Göktaş, depremlerin ardından bakanlığın bölgede hızla çalışmalar yürüttüğünü belirterek, "Depremden etkilenenlere her türlü destek verilmiştir. Ekibimizle birlikte onların yanında olmaktan gurur duyuyoruz," ifadelerini kullandı.

Gelecekteki Vizyon

Göktaş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çocukların gelecekte güçlü Türkiye'yi inşa edeceği vurgusunu hatırlatarak, "Bu inançla çocuklarımızı geleceğe en iyi şekilde hazırlamak için çalışmalarımıza devam edeceğiz," dedi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Kahramanmaraş merkezli depremlerde ebeveynlerini kaybeden Hataylı çocuklarla lunaparka gitti, çocukların geçirdiği keyifli dakikalara eşlik etti. Göktaş, burada aralarında devlet himayesinde olanların da bulunduğu çocuklarla çarpışan araba, dönme dolap gibi oyuncaklara bindi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Kahramanmaraş merkezli depremlerde ebeveynlerini kaybeden Hataylı çocuklarla lunaparka gitti, çocukların geçirdiği keyifli dakikalara eşlik etti. Göktaş, burada aralarında devlet himayesinde olanların da bulunduğu çocuklarla çarpışan araba, dönme dolap gibi oyuncaklara bindi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Kahramanmaraş merkezli depremlerde ebeveynlerini kaybeden Hataylı çocuklarla lunaparka gitti, çocukların geçirdiği keyifli dakikalara eşlik etti. Göktaş, burada aralarında devlet himayesinde olanların da bulunduğu çocuklarla çarpışan araba, dönme dolap gibi oyuncaklara bindi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Kahramanmaraş merkezli depremlerde ebeveynlerini kaybeden Hataylı çocuklarla lunaparka gitti, çocukların geçirdiği keyifli dakikalara eşlik etti. Göktaş, burada aralarında devlet himayesinde olanların da bulunduğu çocuklarla çarpışan araba, dönme dolap gibi oyuncaklara bindi.