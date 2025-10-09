Bakan Göktaş, Zafer Sırakaya ve Tokat Heyetiyle Sosyal Politika Görüşmesi

Bakan Göktaş, Zafer Sırakaya ve Tokat Konfederasyonu Başkanı Ahmet Yılmaz ile Bakanlık’ta sosyal politikalar ve STK işbirliğini değerlendirdi.

Yayın Tarihi: 09.10.2025 18:43
Güncelleme Tarihi: 09.10.2025 18:43
Görüşmede sosyal politika ve sivil toplum işbirliği öne çıktı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Dış İlişkiler Başkanı Zafer Sırakaya, Tokat Konfederasyonu Başkanı Ahmet Yılmaz ve beraberindeki heyeti Bakanlık'ta kabul etti.

Toplantıya ilişkin açıklamayı Bakan Göktaş kendi NSosyal hesabından paylaştı. Görüşmede, sosyal politikaların geniş kitlelere ulaştırılması ve uygulamadaki yol haritaları ele alındı.

Görüşmede yürüttükleri çalışmaları değerlendirirken, büyük Türkiye ailesinin her bir ferdine sosyal politikaları ulaştırma anlayışının vurgulandığını belirten Göktaş, "Toplumun her kesimine ulaşırken en güçlü paydaşlarımız olan sivil toplum kuruluşlarımızla işbirliğini önemsiyoruz. Bu doğrultuda ortak hedefler etrafında vatandaşlarımızın refahı için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz."

