Bakan Göktaş, 'Zamanın İzlerinde Sanata Yolculuk' Sergisinin Açılışında Kadın Emeğini Vurguladı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, kadınların ekonomiye katılımının önemini vurguladı ve sergideki eserlerin kadın emeğini temsil ettiğini belirtti.

Yayın Tarihi: 28.02.2025 17:48
Güncelleme Tarihi: 28.02.2025 18:02
Bakan Göktaş, 'Zamanın İzlerinde Sanata Yolculuk' Sergisinin Açılışında Kadın Emeğini Vurguladı

Bakan Göktaş'tan Kadın Emeği Vurgusu

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Zamanın İzlerinde Sanata Yolculuk" sergisinin açılışında etkileyici bir konuşma yaptı. Göktaş, "Kadınların ekonomiye katılımını artıran ve üretimini destekleyen her adımın geleceğimize yapılmış bir yatırım olduğuna inanıyoruz. Çünkü biliyoruz ki kadın emeği güçlendikçe toplum güçlenir, Türkiye güçlenir" ifadelerini kullandı.

Geçmişten Geleceğe Sanat Yolculuğu

Ümraniye Belediyesi Geleneksel Sanatlar Akademisi tarafından düzenlenen sergide, sanatın, emeğin ve kadın gücünün bir araya geldiğini vurgulayan Göktaş, "Burada sergilenen her bir eser büyük bir el emeği, büyük bir göz nuru. Bu eserler bizleri tarihimize, kültürümüzün köklerine götürüyor" dedi. Göktaş, serginin sanatın nasıl yaşatıldığını ve yeniden üretildiğini gösterdiğini anlattı.

Ülkem Projesi ile Kadın Emeğine Destek

Bakan Göktaş, yaygınlaşan Ülkem Projesi ile kadınların üretim süreçlerine katkı sağlamasının önemini vurguladı. Göktaş, "Kadınların alın teriyle şekillendirdiği ürünlerin yalnızca evlerinde değil, kamusal alanlarda, havalimanlarında, pazarlarda, sanat galerilerinde de yerini aldığını" söyledi.

Ekonomi ve Sosyal Hayatta Kadınların Güçlenmesi

Göktaş, bakanlık olarak kadınları ekonomik ve sosyal hayatta güçlü kılmak için devam eden çalışmalarını şu sözlerle açıkladı: "Hayata geçirdiğimiz projelerle her bir kadının emeğini görünür kılmaya ve sürdürülebilir üretim süreçlerine dahil etmeye gayret ediyoruz." Kadın kooperatifleri arasındaki iş birliğini güçlendirmek adına başlatılan web portalının önemine de değindi.

Yenilikçi Projeler ve Hizmetler

2025 yılına yönelik planlar dahilinde hayata geçirilecek ev temelli nitelikli bakım hizmeti modeline ve mahalle tipi kreş modeline dikkat çekerek, kadınlara destek sağlayacak yeni projelerin gelecekte uygulanacağını müjdeledi.

Sergiden Notlar

Ümraniye Belediyesi Kültür Sanat Merkezi'nde gerçekleşen açılışa Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım ve çok sayıda kadın katıldı. Sergide yer alan 400 eser, Geleneksel Sanatlar Akademisi kursiyerlerinin 2023 yılı itibarıyla yaptıkları çalışmalarla oluştu. Hat, tezhip, minyatür gibi birçok branşın eserleri, geçmişin izlerini modern estetikle buluşturdu.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Ümraniye Belediyesi Geleneksel Sanatlar...

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Ümraniye Belediyesi Geleneksel Sanatlar Akademisi tarafından düzenlenen "Zamanın İzlerinde Sanata Yolculuk" sergisinin açılışında konuştu.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Ümraniye Belediyesi Geleneksel Sanatlar...

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Ümraniye Belediyesi Geleneksel Sanatlar Akademisi tarafından düzenlenen "Zamanın İzlerinde Sanata Yolculuk" sergisinin açılışında konuştu.

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