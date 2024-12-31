Bakan Güler, 14'üncü İnsansız Uçak Sistemleri Üs Komutanlığını Ziyaret Etti

Bakan Güler, İnsansız Uçak Sistemleri Üs Komutanlığını İnceledi

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Batman'daki 14'üncü İnsansız Uçak Sistemleri (İUS) Üs Komutanlığını ziyaret etti. Ziyaret, 2024 yılının son günlerinde gerçekleştirilen birlik ziyaretleri çerçevesinde gerçekleşti.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, TSK Komuta Kademesi ile birlikte bölgeye giden Güler, üsse ait sistemler üzerinde inceleme ve denetlemelerde bulundu. Bu ziyaretin, TSK'nın insansız hava araçları konusundaki yeteneklerini değerlendirmek amacıyla yapıldığı belirtildi.