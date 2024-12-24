Bakan Güler, ABD'li Mevkidaşı Austin ile Telefondan Görüştü

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in ABD ile Kritik Görüşmesi

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, ABD Savunma Bakanı Lloyd James Austin ile önemli bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Bu görüşme, iki ülke arasında güvenlik iş birliğinin önemini bir kez daha ortaya koydu.

Görüşmenin Ayrıntıları

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Güler ve Austin'in telefonda bugün bir araya geldiği ve görüşmenin içeriğinde ikili ilişkiler ile Suriye başta olmak üzere bölgesel savunma ve güvenlik konuları üzerinde durulduğu vurgulandı.

Bu temas, Türk-Amerikan ilişkilerinin geliştirilmesi ve bölgedeki güvenliğin sağlanması açısından kritik bir adım olarak değerlendiriliyor.