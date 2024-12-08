Bakan Güler, ABD Savunma Bakanı Austin ile Suriye Üzerine Görüştü

Milli Savunma Bakanı Güler, ABD’li Mevkidaşı ile Görüştü

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, ABD Savunma Bakanı Lloyd James Austin ile önemli bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, Suriye'deki son gelişmeler başta olmak üzere ikili ve bölgesel savunma, güvenlik konularında kapsamlı bir değerlendirme yapıldı.

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, bu telefon görüşmesinin savunma iş birliklerini güçlendirme açısından kritik öneme sahip olduğu belirtildi. Güler ve Austin'in gerçekleştirdiği bu görüşme, bölgedeki güvenlik dinamikleri açısından dikkatle takip ediliyor.