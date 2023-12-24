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Bakan Güler açıkladı: Etkisiz hale getirilen terörist sayısı 30'a çıktı

Bakan Güler açıkladı: Etkisiz hale getirilen terörist sayısı 30'a çıktı Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Kuzey Irak'ın Pençe-Kilit bölgesinde gerçekleşen saldırıların ardından yapılan operasyonlarda etkisiz hale getirilen terörist sayısının 30'a ulaştığını duyurdu. Bakan Güler, güvenlik güçlerimizin kararlı mücadelesi ve başarılı operasyonları neticesinde bölgede terör unsurlarına karşı önemli bir başarı elde edildiğini belirtti.