Bakan Güler açıkladı: Etkisiz hale getirilen terörist sayısı 30'a çıktı
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Kuzey Irak'ın Pençe-Kilit bölgesinde gerçekleşen saldırıların ardından yapılan operasyonlarda etkisiz hale getirilen terörist sayısının 30'a ulaştığını duyurdu. Bakan Güler, güvenlik güçlerimizin kararlı mücadelesi ve başarılı operasyonları neticesinde bölgede terör unsurlarına karşı önemli bir başarı elde edildiğini belirtti.
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesindeki son gelişmeler hakkında açıklamalarda bulundu. Operasyon bölgesinde incelemelerde bulunmak üzere ziyaret gerçekleştiren Bakan Güler, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) Komuta Kademesiyle birlikte yapılan toplantıda operasyonun durumu hakkında bilgi aldı.
Bakan Güler, Pençe-Kilit bölgesinde gerçekleştirilen operasyonlar sonucunda etkisiz hale getirilen terörist sayısının 30'a ulaştığını belirtti. Bu açıklama, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin bölgedeki kararlı mücadelesinin sonuçlarını yansıtarak, terörle mücadelede elde edilen önemli başarıları ortaya koymuş oldu.