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Bakan Güler, Almanya Savunma Bakanı Pistorius ile Telefonda Görüştü

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Almanya'dan Boris Pistorius ile savunma ve güvenlik konularını görüştü.

Yayın Tarihi: 08.01.2025 17:27
Güncelleme Tarihi: 08.01.2025 17:27
Bakan Güler, Almanya Savunma Bakanı Pistorius ile Telefonda Görüştü

Milli Savunma Bakanı Güler, Almanya ile İşbirliğini Güçlendiriyor

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Almanya Savunma Bakanı Boris Pistorius ile önemli bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşme, iki ülke arasındaki savunma işbirliğinin ve bölgesel güvenliğin güçlendirilmesine yönelik bir adım olarak değerlendiriliyor.

Görüşmenin Detayları

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Güler ve Pistorius'un telefon görüşmesinde, ikili ve bölgesel savunma ile güvenlik konularında kapsamlı bir görüş alışverişinde bulunuldu. Bu önemli görüşme, Türkiye ve Almanya arasındaki stratejik ilişkilerin daha da pekiştirilmesine katkıda bulunmayı hedefliyor.

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