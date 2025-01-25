Bakan Güler, Azerbaycan Kara Kuvvetleri Komutanı Mirzeyev'i Kabul Etti

Milli Savunma Bakanı Güler'den Önemli Kabul

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Azerbaycan Kara Kuvvetleri Komutanı Korgeneral Hikmet Mirzeyev'i kabul etti. Kabul, Ankara'da gerçekleşti ve Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu da bu önemli görüşmede yer aldı.

Sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Bakan Güler'in, Orgeneral Bayraktaroğlu'nun davetlisi olarak gelen Mirzeyev'i kabul ettiği" bilgisine yer verildi. Bu görüşmenin, Türkiye ve Azerbaycan arasındaki askeri işbirliğinin güçlenmesine katkı sağlaması bekleniyor.