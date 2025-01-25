DOLAR
35,67 0,01%
EURO
37,46 -0,02%
ALTIN
3.180,65 -0,03%
BITCOIN
3.721.995,26 0,8%

Bakan Güler, Azerbaycan Kara Kuvvetleri Komutanı Mirzeyev'i Kabul Etti

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Azerbaycan Kara Kuvvetleri Komutanı Korgeneral Hikmet Mirzeyev'i kabul etti.

Yayın Tarihi: 25.01.2025 10:34
Güncelleme Tarihi: 25.01.2025 10:34
Bakan Güler, Azerbaycan Kara Kuvvetleri Komutanı Mirzeyev'i Kabul Etti

Milli Savunma Bakanı Güler'den Önemli Kabul

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Azerbaycan Kara Kuvvetleri Komutanı Korgeneral Hikmet Mirzeyev'i kabul etti. Kabul, Ankara'da gerçekleşti ve Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu da bu önemli görüşmede yer aldı.

Sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Bakan Güler'in, Orgeneral Bayraktaroğlu'nun davetlisi olarak gelen Mirzeyev'i kabul ettiği" bilgisine yer verildi. Bu görüşmenin, Türkiye ve Azerbaycan arasındaki askeri işbirliğinin güçlenmesine katkı sağlaması bekleniyor.

İLGİLİ HABERLER

Muğla'dan Sosyal Desteklerde Büyük Artış: 2025'te 3 Katı Verilecek

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi'nden Yüzde 35'lik Zam Müjdesi

Kars'ta Kiralar Yüzde 70 Artış Gösterdi!

Kastamonu ve İstanbul'dan Lise Mezunlarına Belediyeden İş Fırsatı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Gazze'de 4 İsrailli Kadın Esir Saat 13.00'te Serbest Bırakılıyor
2
DSÖ, Gazze'de Ateşkes Anlaşması ile Sağlık Müdahalesini Artırıyor
3
Irak ve Suriye'nin Kuzeyinde 5 Terörist Etkisiz Hale Getirildi
4
Şanlıurfa'da Uyuşturucu Operasyonu: 25 Zanlı Tutuklandı
5
AK Parti Üçüncü 'Yeni Anayasa Çalıştayı'nı Gerçekleştirdi
6
ABB İtfaiye Daire Başkanı Uyardı: Yangın Güvenlik Önlemleri Hayat Kurtarır
7
İstanbul'da 'Boyut Farkı' Sergisi Sanatseverlerle Buluştu

Kastamonu ve İstanbul'dan Lise Mezunlarına Belediyeden İş Fırsatı

Muğla'dan Sosyal Desteklerde Büyük Artış: 2025'te 3 Katı Verilecek

İzmir'de Su Faturası Desteği İki Katına Çıkıyor!

Ankara'da Dev Ekmek Desteği: 25 Milyon TL'den Fazla Destek!

23 Yaşındaki Girişimciye 250.000 TL Hibe Desteği

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi'nden Yüzde 35'lik Zam Müjdesi

Kars'ta Kiralar Yüzde 70 Artış Gösterdi!

Mardin'de İcra Yoluyla Satışa Çıkan 7 Dönüm ve 14 Dönümlük Araziler

Trabzon'dan 83.500 TL'lik Promosyon Müjdesi!

Özel Okul Velilerine Uyarı: Hemen Hakem Heyetine Başvurun!

İzmir'de Emekliye ve Öğrenciye Yüzde 20 İndirim Desteği!

İstanbullulara Gece Müjdesi: Kentsel Dönüşüm İçin 1 Milyon TL Destek