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Bakan Güler, Azerbaycan Komutanı Guliyev'i Ağırladı

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Azerbaycan Serhat Hizmetleri Komutanı Orgeneral Elçin Guliyev'i kabul etti.

Yayın Tarihi: 12.12.2024 14:05
Güncelleme Tarihi: 12.12.2024 14:05
Bakan Güler, Azerbaycan Komutanı Guliyev'i Ağırladı

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Azerbaycan Serhat Hizmetleri Komutanı Orgeneral Elçin Guliyev'i resmi bir törenle kabul etti. Bu önemli görüşme, karşılıklı işbirliği ve güvenlik konularının müzakeresi açısından büyük bir anlam taşıyor.

Görüşme, Milli Savunma Bakanlığı'nda gerçekleştirildi. Güler, Orgeneral Guliyev'i bakanlığa gelişinde karşıladı ve ikili arasında verimli bir toplantı yapıldı. Bakanlığın resmi açıklamasında, iki liderin de bölgesel güvenlik ve savunma alanındaki işbirliğini güçlendirmek adına fikir alışverişinde bulunduğu ifade edildi.

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