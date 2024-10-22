Bakan Güler, Azerbaycan Savunma Bakan Yardımcısı Gurbanov'u Ağırladı

Bakan Güler, Azerbaycan Savunma Bakan Yardımcısı Gurbanov ile Görüştü

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Azerbaycan Savunma Bakan Yardımcısı Agil Gurbanov ile bir araya geldi. Gurbanov, İstanbul'daki İstanbul Fuar Merkezi'nde düzenlenecek olan Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı (SAHA EXPO 2024)'a katılmak amacıyla İstanbul'a gelmişti.

Görüşme Detayları

Gerçekleşen görüşme basına kapalı olarak yapıldı. İki ülke arasındaki savunma iş birliğinin geliştirilmesi açısından önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler (sağda), Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı'na (SAHA EXPO 2024) katılmak için İstanbul'a gelen Azerbaycan Savunma Bakan Yardımcısı Gurbanov (solda) ile bir araya geldi.