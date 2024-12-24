Bakan Güler, Balıkesir Patlama Olayında İncelemelerde Bulundu

Bakan Güler, Balıkesir'deki Patlama İncelemesi

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Balıkesir'in Karesi ilçesindeki bir fabrikada meydana gelen patlama olayının ardından incelemelerde bulunmak üzere olay yerine gitti.

Resmi Açıklamalar ve Süreç

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Bakan Güler'in yanı sıra İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün ve Balıkesir milletvekilleri de olay yerinde yer aldı. Yetkililerle birlikte durum hakkında bilgi alan bakanlar, olayın ardından alınan önlemleri değerlendirdi.

Balıkesir'deki bu üzücü olayla ilgili detaylı incelemelerin ve raporların yapılması bekleniyor. Yetkililer, patlamanın nedenlerini araştırmaya devam ediyor.