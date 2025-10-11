Bakan Güler: 'Başta PKK/YPG/SDG…' — Ateş Serbest-2025'te Türkiye'nin Gücü

Polatlı'da düzenlenen tatbikat yerli savunma sanayisi ve ordunun ateş gücünü gösterdi

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Ankara'nın Polatlı ilçesindeki General Nahit Şenoğlu Atış ve Tatbikat Bölgesi'nde gerçekleştirilen Ateş Serbest-2025 faaliyetinde yaptığı konuşmada, ordunun kapasitesine ve yerli savunma sanayisinin ulaştığı noktaya dikkat çekti.

Güler, Türk Silahlı Kuvvetlerinin sahip olduğu imkanlar ve yüksek nitelikli personelin maharetine şahit olmaktan duyduğu gururu dile getirdi ve şu ifadeleri paylaştı:

"Ordumuzun envanterindeki birbirinden farklı sistemlerin denendiği ve etkinliklerinin bir kez daha müşahede edildiği bu faaliyette, Kuvvetlerimiz arasındaki birlikte çalışabilirlik pekiştirilmiş, ateş desteğinin koordinasyonu geliştirilmiş, aynı zamanda personelimizin muhtelif çap ve özelliklerdeki silahları tanıması bakımından da faaliyet müstesna bir deneyim imkanı sunmuştur."

Bugün karşı karşıya olunan küresel tehditler, terörizm ve jeopolitik risklerin, güçlü ve caydırıcı bir orduya sahip olmanın önemini yeniden ortaya koyduğunu belirten Güler, ordunun harekat etkinliğinin her geçen gün artırıldığını vurguladı ve savunma sanayisine övgüyle değindi:

"Kahraman ordumuzun harekat etkinliğini ve gücünü her geçen gün artırmakta, karada, denizde ve havada ülkemizin ve asil milletimizin güvenliği için çalışmalarımızı aralıksız sürdürmekteyiz. Özellikle vurgulamak isterim ki Sayın Cumhurbaşkanımızın vizyoner liderliği ve ülkemizin göz bebeği savunma sanayisi kuruluşlarımızın büyük gayretleriyle Türkiye, yerli milli savunma sanayisinde çığır açıcı bir ilerleme kaydetmiştir."

Diplomasi ve uluslararası rol

Güler, Türkiye'nin tasarlayıp ihraç ettiği kritik teknolojilerle bölgesel ve küresel etkinliğini artırdığını belirtti ve diplomasiye verdiği önemi şöyle özetledi:

"Ortaya konulan çok boyutlu diplomasi sayesinde, dost ve müttefiklerimizle işbirliğini derinleştiriyor, ülkemizin uluslararası platformlardaki aktif rolünü daha da artıyoruz. Bu faaliyetlerimiz kapsamında en son geçen hafta NATO Kosova Gücü (KFOR) komutasını bir kez daha üstlendiğimizi ifade etmek isterim. Özelikle vurgulamalıyım ki, Türkiye olarak başta bölgemiz olmak üzere tüm dünyada barışın sağlanmasına katkı sunmayı, her zaman, adil ve kalıcı çözümün savunucusu olmayı ilkelerimizden biri olarak görüyoruz. Bu açıdan İsrail ve Filistin arasında ateşkese varılmasının, bölgedeki çatışmaların sona erdirilmesine yönelik çok önemli bir diplomatik adım olduğuna inanıyoruz. Her zaman ifade ettiğimiz gibi, ülkemiz uluslararası müzakere masalarının etkin bir üyesi olduğunu Mısır'daki ateşkes görüşmelerinde de bir kez daha açıkça göstermiştir."

Gazze'de sağlanan ateşkesle ilgili olarak Türkiye'nin oynadığı aktif rolün farklı aktörlerce takdir edildiğini hatırlatan Güler, uygulanabilirlik ve güvence mekanizmelerine dikkat çekti:

"Özellikle vurgulamak isterim ki Gazze'de çatışmaların tamamen durdurulmasına ilişkin planın uygulanabilirliğinin uluslararası desteğe ve adil güvence mekanizmalarının kurulmasına bağlı olduğu da unutulmamalıdır. Türkiye Cumhuriyeti olarak tarihi misyonumuz çerçevesinde ve Sayın Cumhurbaşkanımızın direktifleri doğrultusunda başta insani yardımların hızlıca bölgeye ulaştırılması ateşkesin eksiksiz uygulanması ve sürekliliğine yönelik gelişmeleri yakından izleyecek, ihtiyaç duyulabilecek her konuda üzerimize düşen sorumluluğu yerine getireceğiz."

İç güvenlik, birlik ve 'Terörsüz Türkiye' hedefi

Güler, küresel kriz ortamında proaktif bir güvenlik anlayışı ve kapsamlı planlamanın önemine vurgu yaparak, milletin birlik ve beraberliğinin en büyük dayanak olduğunu şu sözlerle açıkladı:

"Bu çerçevede iç cephemizi tahkim etmekte, bin yıllık kardeşliğimizi pekiştirme anlayışıyla çalışmalarımızı sürdürmekteyiz. Bugün artık ülkemizin huzurunu, güvenliğini ve geleceğini 40 yılı aşkın süredir tehdit eden terörle mücadelede önemli bir dönüm noktasına ulaşılmıştır. Türkiye Yüzyılı vizyonumuz çerçevesinde, 'Terörsüz Türkiye' hedefine her alanda ulaşmak, ülkemizin tüm kaynaklarını ve enerjisini, kalkınma, refah ve aydınlık dolu ortak bir geleceğe yönlendirmek için Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde büyük bir gayretle çalışıyoruz. Şüphesiz ki bugün bu seviyelere gelmemizde en büyük pay, aziz şehitlerimizin ve gazilerimizin emsalsiz fedakarlıkları ve kahramanlıklarıdır. Nihai hedefimiz 86 milyon vatandaşımızın ortak temennisi olan terörün sona ermesi, terör örgütlerinin tamamen tasfiye edilmesi ve ülkemize yönelik her türlü tehdidin ortadan kaldırılmasıdır."

Son olarak Güler, terör örgütlerine karşı net mesaj verdi:

"PKK ve iltisaklı tüm gruplar, alınan fesih kararı kapsamında derhal tüm terör faaliyetlerine son vermeli, başta Suriye olmak üzere farklı coğrafyalarda ve isimler altında faaliyet gösteren tüm uzantıları bir an önce ve koşulsuz şekilde silahlarını teslim etmelidir. Başta PKK/YPG/SDG olmak üzere hiçbir terör örgütünün bölgede kök salmasına, komşularımızda farklı adlar altında faaliyet göstermesine müsaade etmeyeceğimizi bir kez daha hatırlatmak isterim."

Ateş Serbest-2025 gösterisi, Türk Silahlı Kuvvetlerinin entegrasyonu, ateş gücü ve yerli savunma teknolojilerindeki ilerlemenin somut bir göstergesi olarak kayıtlara geçti.

