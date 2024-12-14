Bakan Güler, Birleşik Krallık Savunma Bakanı Healey ile Görüştü

Milletin Güvenliği İçin Önemli Temas

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Birleşik Krallık Savunma Bakanı John Healey ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Bakanlığın sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamaya göre, bu kritik görüşme, ikili ve bölgesel savunma ve güvenlik konularında önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

Suriye'deki Son Gelişmeler Masada

Görüşmede, başta Suriye olmak üzere bölgede yaşanan güncel gelişmeler hakkında fikir alışverişinde bulunuldu. İki bakan, uluslararası işbirliğinin güçlendirilmesi ve güvenliğin sağlanması konularında mutabık kaldı. Bu görüşme, iki ülke arasındaki savunma ilişkilerinin pekişmesine önemli katkı sağlayacak.