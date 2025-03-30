Bakan Güler, Çanakkale'de Barbaros Şehitliği'ni Ziyaret Etti

Milli Savunma Bakanı Güler, Çanakkale'deki Anma Ziyareti
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Çanakkale'de Barbaros Şehitliği'ni ziyarette bulundu. Bu anlamlı ziyaret, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak ve kuvvet komutanlarıyla birlikte gerçekleştirildi.
Şehitleri Anma Töreni
Bakan Güler, ziyaret sırasında şehitlerin mezarlarına karanfiller bırakıp, dua etti. Bu anma etkinliği, Türk Silahlı Kuvvetleri komuta kademesinin daima şehitleri anma konusundaki hassasiyetini gözler önüne serdi.
Deniz Müzesi Ziyareti
Barbaros Şehitliği ziyaretinin ardından, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu ile birlikte Deniz Müzesi'ni gezdi. Ziyaretler, tarihin önemli anlarına ışık tutma amacı taşıyor.