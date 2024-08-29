Bakan Güler'den 2'nci Ordu Komutanlığına Video Konferans

Bakan Güler, 2'nci Ordu Komutanlığı ile Toplantı Gerçekleştirdi

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, 2'nci Ordu Komutanlığına bağlı ana ve ast birliklerle video telekonferans toplantısı yaptı. Bakanlık tarafından yayınlanan açıklamaya göre, Hakkari'de faaliyetlerini sürdüren Güler, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak ve Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu ile birlikte 3'üncü Piyade Tümen Komutanlığında incelemelerde bulundu.

Faaliyetlere İlişkin Bilgi Alındı

Toplantıda, devam eden faaliyetler hakkında bilgi alan Güler, terörle mücadele kapsamında yapılacakları yönünde talimatlar verdi. Birlik komutanları ile gerçekleştirdiği görüşmede, bu yılki Yüksek Askeri Şura atamalarıyla göreve başlayan yeni komuta heyetine başarı dileklerinde bulundu.

Proaktif Savunma Stratejisi

Güler, ülke güvenliğini sağlamak amacıyla dinamik ve proaktif bir savunma stratejisi benimsediklerini belirterek, yurt dışında gerçekleştirilen terörle mücadele operasyonlarının başarılı bir şekilde devam ettiğini ifade etti.

Minister Güler, terör örgütünün kırsal kadrosuna katılımın neredeyse durduğunu ve teslim olan terörist sayısında belirgin bir artış gözlemlendiğini vurguladı.

Sınır Güvenliği Öncelikli Hedef

Sınır ötesinde ülkemiz için tehdit oluşturan terörist kaynakları etkisiz hale getirdiklerini dile getiren Güler, "Sınırlarımızda oluşturulmak istenen terör koridorunu parçalayarak terör örgütünü yok olma noktasına getirdik. Önümüzdeki süreçte sahada tesis ettiğimiz kontrolü daha da geliştirerek terör örgütünün hareket kabiliyetini ortadan kaldıracağız." dedi.

Bakan Güler, alanda mutlak hakimiyet sağlanana kadar her noktaya ulaşılacağını ve terörle mücadele çalışmalarının süreceğini kaydetti.