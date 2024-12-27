Bakan Güler'den Azerbaycan Büyükelçiliğine Taziye Ziyareti

Milli Savunma Bakanı Güler'den Taziye Ziyareti

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve beraberindeki TSK Komuta Kademesi, Azerbaycan Hava Yolları'na ait uçağın Kazakistan'da düşmesi sonucu hayatını kaybedenler için Azerbaycan'ın Ankara Büyükelçisi Reşad Memmedov’a taziye ziyaretinde bulundu.

Bakan Güler'in Açıklamaları

Bakanlık tarafından yapılan açıklamaya göre, Bakan Yaşar Güler, ziyaretinde Büyükelçi Memmedov'a kazadan duyduğu üzüntüyü ifade ederek, hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara ise acil şifalar diledi.

Taziye Defterine Yazdıkları

Bakan Yaşar Güler, Büyükelçilik taziye defterine şunları yazdı:

"Azerbaycan ve Türkiye 'tek millet, iki devlet' anlayışıyla tarih boyunca sevinç ve kederi birlikte yaşamış, zorlu zamanlarda birbirine destek olmuş, her ne olursa olsun omuz omuza durmuştur. Bugün de kardeş Azerbaycan halkının yaşadığı bu derin acıyı yüreklerimizde hissediyor, aynı hüznü paylaşıyoruz. Türkiye olarak bu zorlu süreçte de can gardaşlarımızın yanında olduğumuzu bir kez daha vurgulamak istiyoruz."

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler (solda) ve beraberindeki TSK Komuta Kademesi, Azerbaycan Hava Yollarına ait uçağın Kazakistan'da düşmesi sonucu hayatını kaybedenler için Azerbaycan'ın Ankara Büyükelçisi Reşad Memmedov'a (sağda) taziye ziyaretinde bulundu.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler (solda) ve beraberindeki TSK Komuta Kademesi, Azerbaycan Hava Yollarına ait uçağın Kazakistan'da düşmesi sonucu hayatını kaybedenler için Azerbaycan'ın Ankara Büyükelçisi Reşad Memmedov'a (sağda) taziye ziyaretinde bulundu.