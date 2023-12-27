Bakan Güler'den flaş açıklama! 71 hedefe hava harekâtı: 59 terörist etkisiz hale getirildi

Millî Savunma Bakanı Yaşar Güler, kuvvet komutanları ve birliklerle video konferans toplantısı yaptı. Toplantıya; Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Hava Kuvvetleri Komutanı Ziya Cemal Kadıoğlu, Bakan Yardımcıları Şuay Alpay, Alpaslan Kavaklıoğlu, Celal Sami Tüfekci ve yurt içi ve sınır ötesi birliklerin komutanları katıldı. Toplantıda Bakan Güler, devam eden faaliyetlere ilişkin bilgi alarak talimatlar verdi.

Türk Silahlı Kuvvetleri, Irak'ın kuzeyindeki terör örgütü PKK'ya yönelik Pençe-Kilit Harekâtı'nı sürdürüyor. Harekât kapsamında 22 ve 23 Aralık'ta çıkan çatışmalarda 12 asker şehit oldu, 1 asker de yaralanmıştı. Törende konuşan Millî Savunma Bakanı Yaşar Güler, şehitlerin intikamlarının alındığını ve alınmaya devam edileceğini söyledi. Güler, şehitlere Allah'tan rahmet, ailelerine ve millete başsağlığı, yaralılara da acil şifalar diledi. Bakan Güler açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

"Bildiğiniz gibi 22 ve 23 Aralık’ta maalesef Pençe-Kilit Harekât bölgesinde 12 kahraman evladımızı şehit verdik. Acımız büyük ama irademiz tam. Ve bu değerli evlatlarımızın intikamlarını aldık, almaya devam ediyoruz. En ağır şekilde almaya da devam edeceğiz. Bundan hiç kimsenin şüphesi olmasın. Ben bu vesileyle aziz şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyorum. Ailelerine ve aziz milletimize başsağlığı diliyorum. Yaralı kardeşlerimize de acil şifalar diliyorum."

59 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin teröristlerin eylemlerine misli ile karşılık verildiğini belirten yürütülen hava harekatları sayesinde 59 teröristin etkisiz hale getirildiğini belirtti.

"Hava harekâtları, çatışmalar ve diğer vasıtalarla toplam 59 terörist etkisiz hâle getirildi. Ama bunların hiç birisi bizim bir şehidimizin tırnağına bile değmez. Onu da ifade etmek istiyorum. Bunlardan alacağımız intikam ile onlara değecek kadar teröristi de en kısa sürede etkisiz hâle getireceğiz, bundan da kimse şüphe etmesin."

SON TERÖRİST ETKİSİZ HALE GELENE KADAR DEVAM

Terörle mücadelenin devam edeceğinin mesajını veren Güler yeni yıl temennilerini dile getirdi. Yeni yılda da terör ile mücadele çalışmalarının gayretle devam edeceğini vurguladı.

"Bugüne kadar hep söylediğimiz gibi bundan sonra da terörle mücadelemiz en son terörist etkisiz hâle getirilinceye kadar devam edecektir.

Hepinize iyi yıllar diliyorum, ailelerinizle birlikte inşallah sağlıklı, mutlu, başarılı, huzur dolu bir 2024’ü bütün arkadaşlarıma diliyorum. Ayrıca 2024 yılının ülkemiz ve milletimiz için Türkiye Yüzyılı’na yakışır şekilde geçmesini de temenni ediyorum. Bunu sağlamak için elimizden gelen her türlü gayreti göstereceğimize bütün milletimize söz veriyoruz.”

