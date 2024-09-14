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Bakan Güler'den Kara Kuvvetleri Komutanlığına Ziyaret

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nda önemli denetlemelerde bulundu.

Yayın Tarihi: 14.09.2024 12:15
Güncelleme Tarihi: 14.09.2024 12:19
Bakan Güler'den Kara Kuvvetleri Komutanlığına Ziyaret

Bakan Güler, Kara Kuvvetleri Komutanlığı'ndaki Denetimleri Tamamladı

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanlığına gerçekleştirdiği ziyaret sırasında önemli incelemelerde bulundu. Bakanlıktan yapılan resmi açıklamada, Bakan Güler'in komutanlıkta yürütülen faaliyetler hakkında detaylı bilgiler aldığı belirtildi.

Faaliyetler Hakkında Bilgi Alındı

Bakan Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu'ndan yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı. Ziyaret sırasında, gelecekte yapılacak projelere dair talimatların verildiği kaydedildi.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanlığını ziyaret ederek inceleme ve...

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanlığını ziyaret ederek inceleme ve denetlemelerde bulundu.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanlığını ziyaret ederek inceleme ve...

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanlığını ziyaret ederek inceleme ve denetlemelerde bulundu.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanlığını ziyaret ederek inceleme ve...

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanlığını ziyaret ederek inceleme ve denetlemelerde bulundu.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanlığını ziyaret ederek inceleme ve...

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanlığını ziyaret ederek inceleme ve denetlemelerde bulundu.

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