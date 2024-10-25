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Bakan Güler'den Kritik Mesajlar: Türkiye Hiçbir Tehdide Boyun Eğmeyecek

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, SAHA EXPO 2024'te teröristlere karşı kararlı duruşu vurguladı.

Yayın Tarihi: 25.10.2024 15:44
Güncelleme Tarihi: 25.10.2024 15:44
Bakan Güler'den Kritik Mesajlar: Türkiye Hiçbir Tehdide Boyun Eğmeyecek

Bakan Güler, SAHA EXPO 2024'te Açıklamalarda Bulundu

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, SAHA EXPO 2024 Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayii Fuarı'nda önemli mesajlar verdi. Güler, teröristlere ve bunların arkasındaki güçlere karşı Türkiye'nin kararlılığını vurgulayarak, "Değersiz bir aparattan başka bir şey olmayan teröristler ve onları yönlendiren efendileri unutmasınlar ki Türkiye hiçbir tehdide asla boyun eğmemiştir, eğmeyecektir." dedi.

TUSAŞ'a Yapılan Saldırıya Sert Tepki

Güler, konuşmasında Türk savunma sanayinine yönelik gerçekleştiren hain saldırıyı lanetleyerek, TUSAŞ tesislerine yapılan saldırıya da değindi. Şehitlere rahmet, yaralılara acil şifa dileyen Güler, bu tür menfur saldırıların yerli ve milli savunma sanayisinden rahatsızlık duyulduğunu gösterdiğini ifade etti.

Operasyonlar Sürdürülecek

Bakan, Türkiye'nin güvenliği için mücadelelerinin kararlılıkla devam edeceğini belirterek, "Eli kanlı teröristler bu coğrafyadan yok olmayıncaya kadar operasyonlarımız sürecek." dedi.

Savunma Sanayiinde Türkiye Yüzyılı Hedefleri

Güler, Türkiye Yüzyılı hedeflerine daha emin adımlarla ilerleyeceklerini vurguladı ve SAHA EXPO 2024'ün savunma sanayiinde yakalanan ilerlemeleri gösterdiğine dikkat çekti.

İşbirliklerinin Önemi

Bakan Güler, fuarın bağımsız üretim gücünü uluslararası platforma taşıdığını belirterek, "Dost ve müttefik ülkelerle işbirlikleri için önemli bir zemin oluşturuyor." şeklinde konuştu. Bu tür etkinliklerle farklı ülkeler arasında önemli anlaşmaların imzalandığını kaydetti.

Güler, yerli ve milli savunma sanayisinin gelişiminde duyduğu destek için teşekkürlerini sundu.

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