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Bakan Güler'den Öğretmenler Günü Mesajı: 'Öğretmenlerimiz Vatan Savunması Kadar Kutsaldır'

Milli Savunma Bakanı Güler, Öğretmenler Günü'nde öğretmenlerin rolünü övdü ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü andı.

Yayın Tarihi: 24.11.2024 11:56
Güncelleme Tarihi: 24.11.2024 11:56
Bakan Güler'den Öğretmenler Günü Mesajı: 'Öğretmenlerimiz Vatan Savunması Kadar Kutsaldır'

Milli Savunma Bakanı Güler'den Öğretmenler Günü Mesajı

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla yayımladığı mesajında, "Fedakar öğretmenlerimizin 'fikri hür, irfanı hür, vicdanı hür' nesiller yetiştirmek için gösterdikleri üstün gayret, vatan savunması kadar kutsaldır." ifadelerini kullandı.

Bakan Güler, Öğretmenler Günü'nde, öğretmenlerin toplumda önemli bir yer tuttuğunu ve sabır ile hoşgörünün eşsiz timsali olduklarını vurgulayarak, 96 yıl önce "Millet Mektepleri Başöğretmenliği" unvanını alan Başöğretmen Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü saygı ve şükranla andı.

Eğitimde Dönüşüm ve Kültürel Kodlar

Eğitimin, bireyde ve toplumsal hayatta pozitif dönüşümler yaratması gerektiğini belirten Güler, "Bu nedenle bir yandan çağdaş uygulamaları takip ederken diğer yandan da milli kimliği muhafaza eden, kendi kültürel kodlarımızla barışık bir eğitim felsefesiyle hareket etmek elzemdir." dedi.

Ayrıca, öğretmenlerin bu bilinçle hareket ederek, öğrencilerine rol model olduğunu ve onların sağlıklı bireyler olarak yetişmesine katkı sağladığını ifade etti.

Başöğretmen Atatürk'ün Sözleri

Güler, Atatürk'ün, "Memleketimizi, toplumumuzu gerçek hedefe, gerçek mutluluğa ulaştırmak için iki orduya ihtiyaç vardır. Biri vatanın hayatını kurtaran asker ordusu, diğeri memleketin geleceğini yoğuran irfan ordusudur." sözünü hatırlatarak, öğretmenlerin vatan savunması kadar kıymetli olduğunu belirtti.

Bakan Güler, öğretmenlerin yalnızca bir meslek değil, tarifsiz bir tutku ile hareket ettiklerini ve öğretmenlerin yaptığı görevin kıymetinin ölçülemeyeceğine dikkat çekti. Ayrıca, Milli Savunma Bakanlığı kadrosundaki öğretmenler dahil tüm öğretmenlerin, genç nesilleri sorumluluk anlayışıyla yetiştireceğine inandığını ifade etti.

Türkiye Yüzyılı ve Öğretmenler

Sözlerini Türkiye Yüzyılı hedeflerine ulaşmada öğretmenlerin büyük katkı sağlayacağına inandığını belirterek sonlandıran Güler, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, vatan, millet, bayrak uğruna canlarını feda eden şehit öğretmenler ve tüm öğretmenleri minnetle andı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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