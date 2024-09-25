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Bakan Güler'den Sınır Ötesi Güvenlik Açıklamaları

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Irak ile yapılan güvenlik mutabakatı çerçevesinde sınır ötesi operasyonların önemine vurgu yaptı.

Yayın Tarihi: 25.09.2024 18:34
Güncelleme Tarihi: 25.09.2024 18:34
Bakan Güler'den Sınır Ötesi Güvenlik Açıklamaları

Bakan Güler'den Video Konferans Toplantısı

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, sınır ötesindeki birlik komutanlarıyla video konferans aracılığıyla bir toplantı gerçekleştirdi.

Toplantıda, Irak ile imzalanan Güvenlik İş Birliği ve Terörle Mücadele Mutabakatı çerçevesinde atılan adımlara dikkat çeken Güler, "Terör örgütünün bölgedeki etkisinin ortadan kaldırılması için önemli hamleler yapıyoruz" dedi.

Bölgedeki Güvenlik ve İstikrar

Bakan Güler, Türkiye'nin güneydoğusunda ve uluslararası alanda artan kriz ve gerginliklere karşı, güvenliği sağlamak için çalıştıklarını vurguladı. Güler, "Ordumuz, üstlendiği misyonla terörle mücadelede büyük başarılar elde ediyor. Iraktaki terör unsurlarına yönelik operasyonlarımızla bu tehdidi kaynağında yok ediyoruz." şeklinde konuştu.

Petrol Üretimi ve İnşaat Projeleri

Güler, şunları söyledi: "Eğer birliklerimiz bu bölgede olmasaydı, terör saldırıları devam edecekti. Bugün, yatırım ve petrol üretiminde güvenli bir ortam sağlanmıştır. Bu başarı, askerlerimizin fedakarlığı sayesinde olmuştur."

Sınır Güvenliği ve Uluslararası Rolleri

Bakan, sınır güvenliğini güçlendirmek adına personel ve teknoloji ile gereken tüm tedbirleri aldıklarını belirtti. Türkiye'nin, uluslararası alandaki etkisinin arttığına ve barışın sağlanması adına pek çok coğrafyada askeri görevler üstlendiğine değindi.

Toplantıda konuşan Güler, "Hiçbir terörist, Mehmetçiğimizin gücünden kurtulamayacaktır. Hedefimiz, teröristlerin faaliyetlerini tamamen ortadan kaldırmaktır" şeklinde ifade etti.

Türkiye Yüzyılı Vizyonu

Güler, Türkiye Yüzyılı vizyonuyla, gelecekte ulaşılacak hedefler için kararlılıkla ilerleyeceklerini belirtti. "Tüm çalışmalarımızda, takım ruhu ve iş birliği çok önemlidir. Herkesin elinden gelenin en iyisini yapmasını bekliyorum" dedi.

Son olarak, Bakan Güler, çeşitli incelemeler ve esnaf ziyaretleri gerçekleştirdikten sonra başarılı görevler diledi.

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