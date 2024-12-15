Bakan Güler'den Suriye Açıklaması: İşbirliği Hazırlığı

Bakan Güler'den Önemli Açıklama

İçişleri Bakanı Ali Güler, Suriye'deki yeni yönetim ile askeri eğitim ve işbirliği konularında açıklamalarda bulundu. Güler, "Birçok ülkeyle işbirliği anlaşmamız bulunuyor. Yeni yönetimin talebi durumunda destek sağlamaya hazırız" dedi.

Askeri Eğitim ve İşbirliği

Bakan Güler, Suriye'deki yeni yönetimin ihtiyaçlarına karşı duyarlı olacaklarını vurgulayarak, askeri alanlarda ileride gerçekleştirilecek işbirlikleri için kapılarının açık olduğunu ifade etti.

Bu açıklama, Türkiye'nin Suriye'deki gelişmelere karşı nasıl bir tutum sergileyeceğini ve uluslararası alandaki işbirliklerini nasıl yönlendireceğini de gözler önüne seriyor.