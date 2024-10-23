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Bakan Güler'den TUSAŞ'a Yönelik Terör Saldırısına Sert Tepki

Milli Savunma Bakanı Güler, TUSAŞ'a yapılan terör saldırısını kınayarak, faillerin peşini bırakmayacaklarını açıkladı.

Yayın Tarihi: 23.10.2024 20:11
Güncelleme Tarihi: 23.10.2024 20:26
Bakan Güler'den TUSAŞ'a Yönelik Terör Saldırısına Sert Tepki

Bakan Güler'den Terör Saldırısına Tepki

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, İstanbul'da düzenlenen SAHA EXPO Uluslararası Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı kapsamında, TUSAŞ tesislerine yönelik gerçekleştirilen terör saldırısı hakkında açıklamalarda bulundu.

Saldırının Ardından Sert Açıklama

Bakan Güler, saldırıyı kınayarak, "TUSAŞ tesislerimize, her zaman yaptıkları gibi alçakça, şerefsizce bir saldırı yaparak milletimizin huzurunu bozmaya çalıştılar. Bu PKK'lı şerefsizlere hak ettikleri cezayı her seferinde veriyoruz fakat bunlar bir türlü akıllanmıyorlar." ifadelerini kullandı.

Terörle Mücadele Vurgusu

Güler, mücadelelerinin sonuna kadar süreceğini belirterek, "En son terörist ortadan kaldırılıncaya kadar bunların peşini bırakmayacağız. Bu yapılanı ve acılarını misliyle çıkaracağız. Bunu herkes görecek, hiç merak etmeyin." dedi.

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