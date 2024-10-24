Bakan Güler'den TUSAŞ Tesislerine Yapılan Saldırıya Tepki

Bakan Güler'den TUSAŞ Tesislerine Yapılan Saldırıya Sert Tepki

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, SAHA EXPO 2024 etkinliğinde, TUSAŞ standında gerçekleştirilen anma töreninde önemli açıklamalarda bulundu. Güler, "Dün gece kahraman Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye'nin ve Irak'ın kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik büyük başarıyla hava harekâtlarını icra etmiştir" ifadelerini kullandı.

Hava Harekatlarında Başarı

Güler, toplamda 47 terör hedefinin vurulduğunu ve çok sayıda teröristin etkisiz hale getirildiğini belirterek, "29'u Irak, 18'i ise Suriye'nin kuzeyinde olmak üzere, bu hedeflere tam isabetle ulaşıldı" dedi.

TUSAŞ Tesislerine Yapılan Saldırı

Törende, geçen gün gerçekleştirilen alçakça saldırının Türk savunma sanayisine yönelik olduğunu ifade eden Güler, "Menfur saldırıyı bir kez daha lanetliyorum. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifa diliyorum" şeklinde konuştu.

Türkiye'nin Terörle Mücadelesi Devam Edecek

Güler, "Türkiye hiçbir tehdide boyun eğmemiştir ve eğmeyecektir. Hainlerin oyunlarını bozmaya devam edeceğiz" dedi. Savunma sanayi hedeflerine yönelik olarak, TUSAŞ'ın kritik projeleri devam etmekte ve bu projelerin ülkenin bağımsızlığı için önemli olduğunu vurguladı.

Birlik Ve Beraberlik Vurgusu

Bakan Güler, savunma sanayisinde Türkiye Yüzyılı hedeflerine daha kararlı bir şekilde ilerleyeceklerini belirterek, "Sizlerin azmi, çalışkanlığı ve gayreti terörle mücadelede en önemli güvencelerimizdendir" dedi.

Operasyonların Kararlılığı

Güler, devam eden operasyonların kararlı bir şekilde sürdürüleceğine vurgu yaparak, "PKK, PYD, YPG gibi terör örgütleri kahraman Mehmetçiğin pençesinden kurtulamayacaktır" şeklinde konuştu. Törende, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ile Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar da söz aldılar.

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ'nin (TUSAŞ) Kahramankazan yerleşkesine yönelik yapılan terör saldırısına karşı, SAHA EXPO Uluslararası Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayii Fuarı'ndaki TUSAŞ standı önünde anma töreni düzenlendi. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, törende konuşma yaptı. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır (solda) ve SAHA İstanbul Yönetim Kurulu Başkanı ve Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar da (sağda) törene katıldı.

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ'nin (TUSAŞ) Kahramankazan yerleşkesine yönelik yapılan terör saldırısına karşı, SAHA EXPO Uluslararası Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayii Fuarı'ndaki TUSAŞ standı önünde anma töreni düzenlendi. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, törende konuşma yaptı. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır (solda) ve SAHA İstanbul Yönetim Kurulu Başkanı ve Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar da (sağda) törene katıldı.