Bakan Güler'den Yunan Bakanın F-35 Açıklamasına Yanıt

Bakan Güler: F-35'ler için Türkiye'ye Turist Geliyor

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Yunanistan Sağlık Bakanı Adonis Georgiadis'in "Bir gece ansızın F-35'lerle Ankara'ya gelebiliriz" sözlerine yanıt verdi. Güler, "Türkiye'ye yılda 60 milyon turist geliyor, bekliyoruz. Turistik gezi için bekliyoruz. Gelirse bekleriz," biçiminde bir değerlendirme yaptı.

Gazetecilere Açıklamalarda Bulundu

Bakan Güler, AK Parti TBMM Grup Toplantısı öncesinde gazetecilerin sorularını yanıtlayarak gündemin sıcak başlıklarına değindi. F-35 konusunun yanı sıra, Pençe-Kilit Operasyonu ile ilgili gelen soruya "Kilit kapandı mı?" sorusuna ise "Kapanınca haberiniz olacak," şeklinde esprili bir yanıt verdi.