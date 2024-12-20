Bakan Güler, Deniz Kuvvetleri Toplantısında Görev Bilgisi Aldı

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, 'Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Yıllık Komutanlar Toplantısı'na katıldı. Toplantıda, Deniz Kuvvetleri'nin mevcut faaliyetleri değerlendirildi.

Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Bakan Güler'in, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak ve Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu ile birlikte toplantıya katıldığı belirtildi.

Toplantı sırasında, Güler, deniz kuvvetlerinin yürüttüğü faaliyetlerle ilgili bilgi alarak, önümüzdeki dönem için yapılacak çalışmalara yönelik talimatlar verdi.