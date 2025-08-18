DOLAR
Bakan Güler, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu'nu Kabul Etti

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, devir teslim töreninin ardından Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu'nu kabul etti; NSosyal paylaşımında fotoğraflar yer aldı.

Yayın Tarihi: 18.08.2025 20:14
Güncelleme Tarihi: 18.08.2025 20:24
Kabule ilişkin paylaşım ve fotoğraflar yayımlandı

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu'nu kabul etti.

Bakanlığın NSosyal'deki hesabından yapılan paylaşımda, "Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, bugün gerçekleşen devir teslim töreninin ardından Genelkurmay Başkanlığı görevini devralan Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu'nu kabul etti." ifadesi kullanıldı.

Paylaşımda, kabule ilişkin fotoğraflara da yer verildi.

