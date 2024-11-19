Bakan Güler İtalyan Senatör Craxi'yi Ağırladı

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, İtalya Senatosu Dışişleri ve Savunma Komitesi Başkanı Senatör Stefania Craxi'yi kabul etti. Görüşme, iki ülke arasındaki savunma işbirliği ve ilişkilerin güçlendirilmesi açısından önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

Milli Savunma Bakanlığı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, İtalya Senatosu Dışişleri ve Savunma Komitesi Başkanı Senatör Stefania Craxi'yi kabul etti." ifadesine yer verdi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.